Нику Секретову сейчас шесть лет, как и его брату-близнецу Дину. Дин здоров, ходит в детский садик, а Ник болен с рождения. Братья появились на свет раньше срока – в 6 месяцев, и у обоих после рождения произошло кровоизлияние в мозг.

Дину вовремя оказали необходимую помощь, а вот Нику, к сожалению, не смогли, и в его мозге произошли необратимые изменения. В результате этого в голове стала накапливаться жидкость, и врачи поставили диагноз "гидроцефалия". В возрасте двух недель Нику был установлен специальный шунт для выведения лишней жидкости.

После возвращения домой из больницы состояние мальчика, кажется, стало улучшаться. Но тут новая беда – пневмония. Когда болезнь отступила, оказалось, что ранее установленный шунт не работает.

Было проведено ещё несколько операций, однако положительный результат так и не был достигнут. Доктора сказали, что Ник не сможет ни ходить, ни есть самостоятельно. Но родители не сдавались, да и мальчик сам пытался подражать своему брату, научился у него двигаться в ходунках и есть с ложечки. Однако развитие ребёнка стали тормозить сильные судороги. Во время занятий с физиотерапевтом Ник истошно кричал от боли.

Мальчику попробуют помочь в санкт-петербургской областной больнице. За его лечение возьмётся нейрохирург профессор Виктор Павлович Снищук, который уже помог латвийской девочке Элизабет Крумене с тем же диагнозом, что и у Ника. Малышка, вопреки прогнозам латвийских врачей, выжила. Недавно ей исполнилось 4 года. Документы Ника уже были отправлены в Санкт-Петербург, где мальчика заочно проконсультировали и теперь ждут в конце мая для обследования и, возможно, проведения операции. Просим Вас проявить милосердие и помочь шестилетнему Нику поправиться!

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Niks Sekretovs" или непосредственно на сайте фонда http://www.deti-help.com

Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

Счёт: LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR – LV19NDEA0000083088858

USD – LV72NDEA0000083088874

RUB – LV12NDEA0000083088887

Citadele

Счёт: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!