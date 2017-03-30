В Латвии начинает работу один из крупных международных игроков рынка ИТ образования — компания QA Academy.

Что такое QA ACADEMY?

QA Academy — образовательный центр подготовки тестировщиков и специалистов по контролю качества ПО, с разным начальным уровнем знаний.

После успешного открытия отделений в Беларуси и России, компания вышла на рынок Балтии, открыв свой первый учебный центр в Латвии.

В современный мир ИТ можно войти, не имея специального образования, закончив программы обучения QA Academy, которые были разработаны на основе богатого опыта и компетенции специалистов A1QA — компании, оказывающей услуги по тестированию и обеспечению качества программных продуктов. На сегодняшний день команда A1QA насчитывает более 400 QA-инженеров и тестировщиков ПО, на счету которых 1400+ успешно выполненных проектов для таких компаний как Adidas, Kaspersky Lab, Pearson и других.

Более 20 тренеров-практиков, 80 и больше курсов, семинаров и тренингов, свыше 450 выпускников ежегодно, находящих работу в компаниях, занимающихся ПО по всему миру.

Новая современная специальность, не требующая долгих лет обучения, как для ИТ-специалистов, так и для студентов, и людей, далеких от мира информационных технологий, решивших поменять профессиональную сферу деятельности или ищущих свой путь.

Динамично развивающийся рынок ПО требует, помимо разработок, людей, способных оценить продукт, найти его изъяны, чтобы доведенный до совершенства, он мог выйти на рынок и успешно конкурировать с подобными. И здесь на помощь приходят выпускники QA Academy.

"Выход на рынок Балтии и создание первого учебного центра в Латвии — это решение, основанное на тщательном анализе ситуации. Мы, с одной стороны, видим потребность в квалифицированных тестировщиках в ИТ компаниях Латвии и вполне сформированный запрос на выпускников наших курсов. С другой стороны, в стране много талантливых людей, находящихся на распутье в силу жизненных обстоятельств. Мы намерены создать для них возможность за полтора месяца освоить основы профессии, открывающей мир ИТ для обычных людей с высокой обучаемостью и хорошими навыками пользователей ПК" — прокомментировал открытие первого учебного центра QA ACADEMY в Латвии, директор компании Юрий Анушкин.

Более подробно с курсами по тестированию от компании QA ACADEMY можно ознакомится на сайте https://qa-academy.lv/