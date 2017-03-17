Весной прошлого года мы познакомили Вас с Денисом Афанасьевым из Даугавпилса. Как рассказала тогда его мама, проблемы со здоровьем ребенка врачи обнаружили еще во время беременности. Когда же Дениске исполнилось 3 месяца, ему был поставлен диагноз "микроцефалия". Это заболевание, при котором нарушены функции головного мозга из-за его недостаточной массы. Мальчик не держал голову, не ползал.

Благодаря помощи жертвователей удалось собрать необходимую сумму для реабилитации Дениса в Санкт-Петербурге. По словам мамы, поездка пошла Денису на пользу: он стал крепче, смышлёнее, начал держать голову. В Санкт-Петербурге с мальчиком занимались специалисты, а также он прошёл процедуру электростимуляции спинного мозга.

По прошествии полугода со дня первой реабилитации результаты стали ещё более заметными: Денис при поддержке взрослых стал делать свои первые шаги! Помогла также процедура микрополяризации головного мозга, которую мальчик прошёл в Риге, в детском центре святой Софии. Чтобы закрепить хороший результат, дома мама активно занимается с сыном и использует все возможные средства для его развития. У Дениса есть специальный подвесной аппарат, который удерживает его вертикально и стимулирует держать голову прямо, а ножки при этом свободны, и можно ими шевелить. Занимаясь с мамой на особом мяче, мальчик учится выбрасывать вперёд руки, это позволит ему ощутить их, понять, для чего они нужны, а затем научиться пользоваться ими. Детский велотренажёр помогает разрабатывать ножки, создавая дополнительную нагрузку, чтобы мышцы работали и укреплялись.

Теперь у Дениса есть ещё и вертикализатор, который привезла бригада паллиативной помощи хосписа святой Софии. Этот аппарат укрепляет всё тело, и он крайне необходим детям с тяжёлыми диагнозами, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Но одного оборудования недостаточно для прогресса в развитии. Нужен долгий кропотливый труд. Денису с мамой необходимо два раза в год ездить на реабилитацию в Санкт-Петербург. Поэтому просим откликнуться всех, кто может помочь в сборе средств для Дениса Афанасьева.

У Элизабет Терновской тот же диагноз, что у Дениса. Девочка и похожую реабилитацию проходила. И вот результат – Элизабет уже делает первые шаги самостоятельно, хотя раньше старалась всё время ползать. Конечно, расстояния пока небольшие – только метр-полтора, однако девочка проходит их сама и делает это уверенно. Она себя понимает и контролирует. Надеемся, что летом она уже будет бегать, а также надеемся, что у Дениса будут столь же заметные успехи!

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Дениса. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Deniss Afanasjevs".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

Банк NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

Банк CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

Спасибо всем жертвователям!