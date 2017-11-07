Если вы предприниматель, то в первую очередь думаете о доходе. Доход (выручку) обеспечивают продажи товаров или услуг. Продажи надо не только организовать, но и подготовить. Сейчас, при непростой ситуации на рынке, а тем более на маленьком рынке, надо постоянно усиливать продвижение ваших товаров или услуг и привлекать новых клиентов.

Звучит банально, но это так. Не менее важно обеспечить эффективность вашего продвижения. Нельзя допускать, чтобы средства, выделяемые на продвижение, часто ограниченные, вылетали в трубу.

Было ли так, что вы рассылали рекламу, но не использовали технологию опросов? Или опросы провели, но реклама не дала отклика?

Например, вы разослали каталоги своим существующим клиентам с целью продать им что-то дополнительно, но не получили ответов несмотря на то, что эти люди вас знают или у вас были какие-то подобные ситуации?

Не работает технология опросов? Нет — технология работает! Просто какие-то вещи явно были применены некорректно или упущены.

Вот самые распространенные ошибки, выявленные и проанализированные в технологии Hubbard Management System:

Опрашивать "неподходящий тип публики". То есть, ваш маркетолог опрашивал людей, которые не являются и не могут являться вашими клиентами. Вам не придет в голову опрашивать "бабушек", если вы продаете самокаты и роликовые коньки. Но в других ситуациях, менее очевидных, такое может иметь место. Например, если вы продаете фильтры для воды, которые устанавливаются в загородных домах, то вам нужно предварительно "квалифицировать" людей, которым вы задаете вопросы, и спрашивать — есть ли у них загородный дом. Если вы продаете товары для детей дошкольного возраста, то вам нужно опрашивать родителей или бабушек/дедушек детей такого возраста, а не просто "взрослых людей" и даже не "родителей детей подросткового возраста" или "родителей".

Не опрашивать достаточное количество человек. Маркетолог опросил 10 человек и получил 7 однотипных ответов из 10, что дает вам результат 70 процентов по этому ответу. Но если вы продолжите опрос и опросите все-таки несколько десятков человек, то эта цифра может существенно измениться. Опрашивайте достаточное количество человек — чтобы у вас была уверенность в правильно выявленном тренде.

Не записывать формулировку ответа точно так, как она была озвучена. Например, вы получаете ответ "проблемы с мотивацией персонала и созданием команды", не записываете его, а помечаете как "проблемы с управлением персоналом". Да, в общем и целом это так. Но если вам нужно будет сделать слоган, более четко описать проблемы в статье или рекламе, то вам будут нужны и полезны такие формулировки.

Игнорировать развернутые ответы. Если мы говорим о фильтрах для воды, ответ "он очищает воду" вам не поможет. В случае, если опрашиваемые могут отвечать развернуто, вы получите ценные данные. Например, "я знаю, что вода в моем доме чистая, и поэтому спокоен за здоровье моей семьи". И если подобных ответов много, то вся рекламная компания фокусируется на заботе о здоровье семьи.

Результаты обработанных опросов нужны не только отделам рекламы и маркетинга, на основе которых они строят рекламные кампании и продвижение. Эти данные жизненно необходимы продавцам. Находясь на передовой, они должны постоянно получать объективные данные, а не только собственные наблюдения.

Сейчас мы готовим конференцию предпринимателей. Никак не могли определиться с темой. Провели опрос среди предпринимателей в ТПП, в FBHCA, на открытых собраниях Клуба предпринимателей WISE Балтии. В итоге выяснили, что будет наиболее полезно и интересно не только рижским бизнесменам, но и другим предпринимателям в Латвии и Балтии.

Андрей Круглов — член клуба предпринимателей WISE Балтии.

Следующее открытое собрание Kлуба предпринимателей WISE Балтии состоится 10 ноября 2017 года. В рамках собрания пройдет семинар "Эволюционный маркетинг: как перестроить проблемный бизнес". Его проведет эксперт в области брендинга, стратегического маркетинга и продвижения Людмила Пикок (Австралия/Россия).

Ждем вас 10 ноября в 19:00 в помещении First Baltic Hubbard College of Administration, по адресу: ул. Спилвес, 35a, Рига.

Зарегистрируйтесь сейчас: напишите свои контактные данные на е-майл: info@wisebaltics.org

Дополнительная информация по телефону: 20619707.

*Участие: бесплатно.

*Язык семинара: русский.