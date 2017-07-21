С тех пор он стал инсулинозависимым. Когда был маленьким, то мама или бабушка прибегали в детский садик, а позже — и в школу, чтобы делать уколы. Потом Артем научился этому сам, да и, правду сказать, вся процедура значительно упростилась, когда появилась возможность пользоваться инсулиновой помпой.
Инсулиновая помпа может быть одна на всю жизнь. Но вот катетеры, которые доставляют такой необходимый организму инсулин, сменные. За год на их покупку из бюджета семьи уходит в среднем более 1700 евро. Мама воспитывает Артема одна, и ей такую сумму собрать очень сложно. Поэтому просим вас не остаться равнодушными к проблеме этой семьи и помочь в сборе необходимой суммы для покупки катетеров для инсулиновой помпы. Артем не может жить без инсулина, который получает извне, а помпа, в отличие от шприцов, дает возможность жить более или менее полноценной жизнью. Поможем Артему!
Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Артема. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.
Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Artjoms Saceks".
Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337
NORDEA
Счет: LV64NDEA0000084106742
CITADELE
Счет: LV56PARX0017233400001
Swedbank
Счет: LV36HABA0551043256713
Спасибо всем жертвователям!