Артем Сачек в этом году закончил пятый класс. Он увлекается катанием на велосипеде и скейтборде. А летом, как все мальчишки и девчонки, любит проводить свободное время на речке — загорать и купаться. Но даже такой замечательный отдых не может быть беззаботным. Артем всегда должен помнить о своем специальном аппарате — инсулиновой помпе, который нужно обязательно отключить, прежде чем зайти в воду. У мальчика в возрасте 5 лет диагностировали сахарный диабет первого типа.

С тех пор он стал инсулинозависимым. Когда был маленьким, то мама или бабушка прибегали в детский садик, а позже — и в школу, чтобы делать уколы. Потом Артем научился этому сам, да и, правду сказать, вся процедура значительно упростилась, когда появилась возможность пользоваться инсулиновой помпой.

Инсулиновая помпа может быть одна на всю жизнь. Но вот катетеры, которые доставляют такой необходимый организму инсулин, сменные. За год на их покупку из бюджета семьи уходит в среднем более 1700 евро. Мама воспитывает Артема одна, и ей такую сумму собрать очень сложно. Поэтому просим вас не остаться равнодушными к проблеме этой семьи и помочь в сборе необходимой суммы для покупки катетеров для инсулиновой помпы. Артем не может жить без инсулина, который получает извне, а помпа, в отличие от шприцов, дает возможность жить более или менее полноценной жизнью. Поможем Артему!

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Артема. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Artjoms Saceks".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счет: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!