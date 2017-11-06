Объемы перевозок в странах Балтии сегодня падают. С этим не поспоришь. "По крайней мере если сравнивать ситуацию с тем, что было три года назад. Прошлый год не был таким трагическим. В нашей компании даже был небольшой прирост. Нынешний год будет примерно таким же, как прошлый. Но, по нашим ощущениям, в целом на рынке ситуация негативная. Связано это, в-первую очередь, с российским эмбарго. Те, перевозчики, которые работали концентрируясь на восточном направлении, пострадали больше всего. Конечно, не все закрываются, есть те, кто переориентируется находит клиентов на других рынках. Но есть и такие компании, которые вынуждены были закрыться", — рассказывает Черненокс.

По его словам, многие специалисты из закрытых фирм начинают самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью. В этой связи сегодня конкуренция на латвийском рынке логистических услуг постоянно растет. "Соответственно цены на услуги в отрасли падают. Многие перевозчики отмечали, что им становилось невыгодно работать и приходилось закрываться еще и поэтому. Хотя справедливости ради отмечу, что в этом году, по сравнению с прошлым, ценовой уровень стал выравниваться", — добавил бизнес-консультант EC Group.

В таких условиях панацеи для всех участников отрасли не существует, но наш собеседник уверен — есть способ оставаться успешной компанией даже в сложной обстановке.

"Нашему предприятию, как участнику рынка, позволяет справляться с трудностями три конкретных момента. Первый — надежная, грамотная команда, обрабатывающая входящие заказы. Второй — активные продажи наших услуг, которыми занимается настоящий профессионал своего дела, способный правильно сформулировать предложение. Третье — качественная логистика, которая невозможна без талантливого логиста. Симбиоз этих трех критериев позволяет не только справляться с проблемами, но даже не замечать их", — пояснил Черненокс.





Однако, возникает вопрос, почему в условиях острой конкуренции клиенты отдают предпочтение именно EC Group. "У нас в Европе есть много партнеров, владеющих автомашинами по все странам еврозоны. Таким образом мы можем оптимизировать перевозки и достичь экономии независимо от того в каком регионе состоится погрузка. То есть мы способны найти для клиента самый подходящий вариант доставки его товаров, чтобы не возникало лишнего пробега и расходов. Немаловажно и то, что опыт работы команды EC Group в сфере транспорта и логистики насчитывает уже 11 лет. Наши сотрудники работали, как в местных, так и иностранных предприятиях. Мы постоянно совершенствуемся и, что называется остаемся в тренде. Кроме того мы — партнеры крупной компании, осуществляющей морские перевозки, способной предложить лучшие цены в 90 портах по всему миру" — отметил Черненокс.

Еще один плюс EC Group — сборные грузы. "Не всегда у отправителей товаров набирается такой объем, чтобы заполнить весь контейнер-машину. Мы занимаемся формированием сборных грузов. Сроки доставки для таких клиентов примерно такие же, как, если бы он отправлял полный контейнер-машину", — заключил наш собеседник.

Подробнее об этом и многом другом можно узнать на сайте EC Group и на страничке компании в соцсети Facebook:

http://ec-group.lv/

https://www.facebook.com/ECgroupLatvia

