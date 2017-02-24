"Я в своем возрасте 55 лет стройная и без животика!" — гордо говорит учительница Светлана Кине (55) из Цесис. Шутки в сторону — после сброшенных 18 килограммов старая одежда ей стала велика. Прочитайте интервью с Светланой и узнайте, как ей удалось похудеть!

– Расскажите о себе — какой у Вас был предыдущий опыт похудения?

- У меня всегда был довольно стабильный вес, но затем в течение короткого времени он начал быстро расти. После длинного летнего отпуска я весила уже 74 кг! При моем небольшом росте это было чересчур. Я пребывала в полном отчаянии и стремилась избавиться от лишних килограммов. Сначала я пыталась соблюдать гречневую диету, но как долго можно есть только гречку? Причем большого смысла в этой диете не было — не убавила ни грамма. Затем начались проблемы с кровяным давлением, кружилась голова. Я поняла, что так играть со здоровьем нельзя!

– Как Вы решили попробовать Стокгольмскую диету?

- О Стокгольмской диете слышала хорошие отзывы от коллег. У них в первые же дни были впечатляющие результаты, в течение недели они теряли по 5–7 кг лишнего веса. Сначала я не верила, что тоже смогу похудеть, но для того, чтобы чего-то добиться, надо попробовать. Поэтому я сделала выбор в пользу Стокгольмской диеты. Терять мне было нечего, потому что программа дает гарантию — или я буду удовлетворена на 100%, или мне вернут деньги обратно.

– Легко ли было соблюдать диету?

- Сначала заполнила тест и заказала план диеты. Он был готов на следующий день, и я сразу же начала его придерживаться. Мне было легко следовать указаниям по питанию, так как составленное меню было вкусным и его можно было легко приготовить. Я сразу начала терять вес. Одолжила у подружки весы, чтобы следить за изменением веса. Вес действительно падал быстро — уже в первую неделю я потеряла 11 кг и чувствовала себя гораздо более энергичной и здоровой. Всего с помощью Стокгольмской диеты я сбросила 18 килограммов — теперь я вешу 56 кг! Надо сказать, что теперь вся моя одежда мне велика!

- Что бы Вы посоветовали другим женщинам, которые тоже хотят похудеть?

- Стокгольмская диета открыла мне мир здорового питания, и это очень важно, когда соблюдаешь диету. Эта диета легко становится образом жизни, и ты будешь стройной все время. Посмотрите на меня — я в свои 55 лет стройная и без животика! В дополнение к этому — у меня улучшилось кровяное давление и я полна энергии! Я довольна и говорю большое спасибо за бесплатные консультации своему специалисту по Стокгольмской диете!

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