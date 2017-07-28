"Меня все больше захватывал азарт от того, что вес падал каждый день! Это же так здорово, что каждый день пропадает 1 килограмм. Вначале была надежда, что у меня получится, но не так быстро!", — рассказал Дайгарс Штенденбергс (45) из Риги. Прочитай интервью с Дайгарсом и узнай, где можно бесплатно проверить свои возможности похудеть и получить консультацию специалиста по питанию!

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

– Раньше я пытался сбросить лишний вес, стараясь есть более полезную для здоровья пищу, исключал многие продукты – хлеб, картошку. Еще кое-что "подсматривал" в интернете, находил диеты, но так как я делал это наобум, ничего из этого так и не вышло.

- Какая у тебя была мотивация похудеть именно сейчас?

– Мне стало действительно трудно. Было затруднительно делать элементарные вещи, требующие физического усилия, не говоря уже о каких-то занятиях спортом. Я еще молодой человек, но в зеркале видел толстяка. Я понял, что надо избавиться от большого слоя жира, а чтобы это сделать, надо было найти то, что действительно дает результат.

- Почему ты выбрал именно Стокгольмскую диету?

- В интернете уже множество раз натыкался на рассказы о положительном опыте со Стокгольмской диетой. Позднее мне порекомендовали ее знакомые. Мы говорили о Стокгольмской диете в кругу друзей, многие рекомендовали и мне просто попробовать ее. Я понял, что хуже уже просто не может быть, и попробовал.

– Удавалось ли соблюдать диету?

– Я заполнил в интернете тест о своем здоровье, привычках питания, активности и желательном весе, и уже скоро получил свой индивидуальный план питания по электронной почте. Он оказался выполнимым, к тому же это было очень интересным приключением.

Меня все больше захватывал азарт от того, что вес падал каждый день! Это же так здорово, что каждый день пропадает 1 килограмм. Когда начинал диету, где-то глубоко внутри меня была надежда, что у меня получится, но не так быстро! Всего мне удалось потерять 16 килограммов, и прошла боль, которую я раньше ощущал в районе сердца. Я стал намного более здоровым и энергичным.

– Вы порекомендовали бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

– Лишний вес – это ненужная "бомба" в теле! Каждый достоин быть стройным и здоровым, не так ли? Не ищите оправданий для того, чтобы не начать прямо сейчас – просто попробуйте, и у вас получится!

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