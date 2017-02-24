Сегодня мы начнем с хороших новостей! Спасибо всем, кто принимает живое участие в судьбах детей, нуждающихся в помощи! Пусть их жизни не угрожает смертельная опасность, но им крайне необходимо научиться жить в обществе и развиться по возможности больше, чтобы адаптироваться в этом мире. Спасибо Вам! 25 февраля из Санкт-Петербурга вернутся три ребенка: Дзинтарс Кинатс, Ксения Гармата и Мартин Менцис.

Дзинтарс и Ксения прошли процедуру электростимуляции спинного мозга. Дзинтарс теперь может ходить, держась за руку взрослого, а раньше он мог передвигаться только вдоль какой-нибудь опоры, например, стены, или при помощи специальной тележки. Ксюша стала более активной. А вот Мартин, которого сбила машина, из-за чего он перестал ходить, после реабилитации стал делать свои первые шаги с момента несчастного случая!

Об Артеме Олехно мы впервые рассказывали два года назад. У мальчика сложное генетическое заболевание. Ребенок родился недоношенным, диагноз был поставлен поздно, время было упущено. Казалось бы, ситуация крайне сложная. Однако все оказалось не так безнадежно. При помощи благотворительного фонда "Вера, Надежда, Любовь" Артем побывал в Санкт-Петербурге на обследовании и реабилитации, там же ему назначили лечение. После возвращения мальчик стал посещать занятия в детском центре святой Софии, а прошлым летом побывал в лагере для детей с особенностями в развитии, организованном детским хосписом святой Софии. Все это вместе дало хороший результат: по словам мамы, Артем начинает произносить первые более или менее значимые звуки, он стал более заинтересован в различных занятиях, его развитие идет вперед. Сейчас очень важно не потерять динамику, темп, а для этого необходимо много и постоянно заниматься.

Артем начал посещать занятия с интерактивной аппаратурой "Нирвана" в детском центре святой Софии. Во время таких занятий он развивается как физически, много двигаясь во время интерактивной игры, так и умственно, выполняя задания тренера. Движения для него сейчас крайне важны, ведь перед Новым годом он сломал ногу и два месяца не мог ходить. Теперь ногу надо разрабатывать. Артем очень переживал, что так долго не мог посещать ни детский сад, ни занятия в центре святой Софии. Ему очень нравится сказкотерапия, театральная студия и занятия спортом в центре, а также просто общение с другими детьми и специалистами.

Понравилось Артему и занятие с аппаратурой биологической обратной связи — БОС. Во время занятия мальчик следил за красочными изображениями животных на экране монитора, а аппарат фиксировал, насколько внимательно он это делает. Эту информацию специалист-психолог использует, чтобы развить внимание, концентрацию и другие интеллектуальные способности ребенка. Развитие Артема не стоит на месте. Он уже начал произносить первые слова, и есть надежда, что он заговорит.

Занятия в детском центре святой Софии могут очень помочь Артемке. Просим Вашей помощи в сборе средств для занятий Артему Олехно.

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Артема. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Artjom Oļehno".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

Банк NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

Банк CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Спасибо Вам!