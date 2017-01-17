Минувшей ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Берги, где в частном доме происходила драка.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка увидели, что ворота открыты. Они зашли на территорию и постучались в дом. Дверь открыл мужчина, у которого на руках и на лице были свежие ссадины. Полицейские пояснили причину своего визита, на что мужчина стал категорически отрицать факт драки.

Он пригласил стражей порядка войти в дом. На диване полицейские обнаружили спящего мужчину. Проснувшись, он пояснил, что является хозяином дома и что к нему в гости пришел приятель, с которым они вместе выпивали. На руках и на лице мужчины также были видны ссадины. Он пояснил, что упал во дворе и ударился.

В ходе проверки личных данных выяснилось, что "гость" находится в розыске и в отношении него применена мера пресечения — арест. В итоге мужчина был задержан и доставлен в Государственную полицию для проведения дальнейших процессуальных действий.