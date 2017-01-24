Вымогательство посредством распространения новостей о якобы заложенной взрывчатке в последнее время стало весьма распространенным видом преступления. Как отметил в интервью программе "900 секунд" министр внутренних дел Рихард Козловскис, от действий доморощенных "бомберов" страдаю не только владельцы больших торговых центров, но и предприятий, кафе и ресторанов.

"Как мы знаем, сначала были торговые центры. Сейчас же к ним добавились рестораны, кафе и фирмы. Понятно, что с одной стороны это очень серьезный вопрос, поскольку для этго используется киберсреда", — указал глава МВД.

Козловскис также пояснил, что в случаях "минирования" на специальные службы накладывается большая ответственность, ведь им предстоит оценить все риски и серьезность ситуации, а также принять решение относительно работы того или иного предприятия.

Министр заявил, что проблема с "заминированными" фирмами и магазинами является не только проблемой Латвии. Как уже сообщалось ранее, в декабре прошлого года Госполиция начала девять уголовных процессов в связи с получением ложной информации о взрывчатке в торговых центрах.

По данным следствия, один или несколько человек рассылали угрозы, вероятно, пытаясь таким способом заставить предприятия заплатить. Для Латвии это новая преступная схема, однако в мире в последнее время такие преступления были зафиксированы в пяти странах. В расследовании принимает участие Полиция безопасности.

Полиция не называет компанию, которая подверглась угрозам. Между тем, известно, что в Латвии в декабре несколько раз проводилась эвакуация в магазинах сети Prisma. В Эстонии магазины Prisma также несколько раз эвакуировали из-за угрозы взрывов.

Ежегодно Госполиция получает около 100 сообщений о заложенных бомбах. В каждом случае оценивается уровень риска и принимается решение об эвакуации.