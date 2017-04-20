Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс в отношении сотрудника Госполиции, который, возможно, побуждал работника госслужбы к служебному подлогу, предлагая ему взятку.

Как отмечает пресс-центр БПБК, полицейский подозревается в том, что пытался вовлечь в преступление госслужащего: он предложил подделать справку о (не)судимости, которую затем собирались использовать для подачи в госучреждение Российской Федерации. Также этот работник полиции предлагал за эту преступную деятельность взятку.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В рамках начатого уголовного процесса проверяется причастность полицейского к аналогичным преступлениям.