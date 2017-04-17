В Великобритании вынесен приговор 25-летнему гражданину Латвии Вадиму Р., который признан виновным в нападении на сотрудницу отеля Sheraton Skyline в западном Лондоне. Как уже сообщалось ранее, 30-летняя Пардипа Каур была изнасилована и убита в октябре 2016 года недалеко от автострады по дороге в аэропорт Хитроу.

По данным газеты Express.co.uk, труп Пардипы нашли спустя неделю в ходе широкомасштабных поисков. Судя по следам на теле, она отчаянно боролась за свою жизнь и оказывала насильнику сопротивление.

Место, где произошло преступление, пользуется дурной славой: там постоянно собираются наркоманы, алкоголики и преступные элементы. В последний раз городские камеры видеонаблюдения зафиксировали Пардипу Каур 17 октября, около 06.35, когда она направлялась на работу и подходила к автоэстакаде. Там же был замечен и некий мужчина, которым, по предположению следствия, и оказался латвиец Вадим Р.

По данным издания, спустя 25 минут этот же человек зафиксирован в тот момент, когда он тащил тело в сторону леса. Сам Вадим Р. все обвинения в свой адрес отрицал, однако суд счел его вину доказанной и приговорил к пожизненному заключению. Прошение о помиловании он сможет подать лишь через 30 лет.