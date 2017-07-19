Россиянин получил 3 года колонии за попытку перевести мигрантов через Беларусь в Латвию. Об этом сообщает новостное агентство БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталия Сузанского.

Ранее суд Верхнедвинского района признал 22-летнего гражданина России виновным в содействии незаконному транзиту по Беларуси семерых вьетнамцев для их последующей переправки в Латвию вне пунктов пропуска. Чеченец с группой нелегалов был привезен 21 января из Москвы в Беларусь неустановленным лицом.

Несколько дней молодой человек вел вьетнамцев лесом, используя телефон с загруженной картой, компас и прочее, пока вся группа не была задержана пограничниками.

Вьетнамцы были депортированы, а на россиянина завели дело. Его адвокат после вынесения приговора подал апелляционную жалобу, однако суд оставил приговор без изменений.