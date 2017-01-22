Четвертый день спасатели ведут поиски двух человек, которые 19 января отправились на Слокский карьер в Юрмале, но так и не вернулись домой.

По информации агентства LETA со ссылкой на пресс-службу Государственной пожарно-спасательной службы, спасатели шаг за шагом исследуют акваторию Слокского карьера.

Поисковые работы затрудняет лед, толщина которого в карьере составляет примерно 10-15 сантиметров. Толщина льда не только уменьшает видимость под водой, но и заставляет действовать с особыми мерами безопасности.

"Водолазы одновременно могут проверить только радиус в 20-ти метрах вокруг проруби, а на Слокском карьере — целая сеть прорубей, которые требуется проверить", — сказала представитель VUGD Инта Шабоха.

На объемных работах подводного поиска участвуют водолазы из Риги, Земгале и Видземе. В случае необходимости, с 23 января будут привлечены водолазы и Национальных вооруженных сил.