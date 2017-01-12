Согласно расписанию, обычно паром причаливает в Риге в 11.00, на этот раз — около 22.00.

Как уже сообщалось ранее, минувшей ночью сильный шторм причинил повреждения парому Romantika эстонской компании Tallink Grupp: у парома повреждена антенна радара и один из передних иллюминаторов.

Примерно в 03.40 сильный ветер сломал антенну парома, которая, падая, задела один из иллюминаторов и пробила его. Паром Romantika в настоящее время продолжает путь в Ригу.

В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре Tango, что на 6-й палубе, вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть — в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты.

"Попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей", — заверили в Tallink, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

Причина происшествия будет расследована. Tallink также сообщает, что вечером 11 января капитан Romantika перенес время отправления парома из Стокгольма, чтобы по возможности избежать воздействия шторма на пути в Ригу. На борту парома в настоящее время находятся 277 пассажиров и 178 членов экипажа.

Кроме того в четверг из-за шторма на Балтике с опозданием в порт Таллинн прибыло судно Baltic Queen. По данным службы погоды Финляндии, ночью высота волны в северной части Балтийского моря составляла 7-8 метров, максимальная высота отдельной волны достигала 14 метров.



