В результате утечки с молокоперерабатывающего предприятия Tukuma piens в городскую канализацию Тукумса попало 2,5 тонны сливок, сообщил агентству LETA представитель предприятия Арманд Артихович.

Утечка произошла минувшей ночью и была вызвана, скорее всего, невнимательностью кого-то из работников. На предприятии проводится внутреннее расследование произошедшего.

Убытки будут сравнительно большими, так как это не только утечка 2,5 тонны сливок, но и работа по ликвидации последствий утечки на предприятии и на водоочистных сооружениях города.

Во избежание повторения подобных ситуаций предприятие рассматривает возможность в ближайшем будущем внедрить систему защиты и надзора.

Очистные сооружения Tukuma ūdens пока справляются с ситуацией, но в резервуаре образовался слой пенящегося жира, сообщила директор Вентспилсского регионального управления окружающей среды Ингуна Плявиня. Загрязнение озера Шлокенбека не констатировано. Управление отслеживает ситуацию и при необходимости обеспечит очистку воды из слоя жира.

Государственная служба охраны среды начала административное делопроизводство в отношении Tukuma piens. "Это невнимательность или халатность", — считает Плявиня.