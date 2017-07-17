Очередного лихача в минувшую среду засекли на дороге сотрудники Дорожной полиции: вместо разрешенных 90 км/ч водитель мотоцикла мчался на 197 км/ч.

Как отмечают в пресс-центре Курземского регионального управления полиции, нарушителя, который ехал в сторону Кулдиги, засекли 12 июля в 21.30 на дороге Талси-Стенде-Кулдига (волость Абавас). Установлено, что 35-летний мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, превысил допустимую скорость на 107 км/ч.

У мотоциклиста также не оказалось водительских прав нужной категории. Не все в порядке было и с мотоциклом — транспортное средство не прошло техосмотр, на него не было оформлено страховки.

В полиции пояснили, что водитель ранее шесть раз наказывался в административном порядке за другие нарушения. Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение прав на полгода.