В минувшую пятницу в международном аэропорту "Рига" произошло ЧП, в результате которого оказалось повреждено крыло самолета Bombardier Q400, принадлежащего авиакомпании airBaltic.

Судя по фото на портале Pietiek.com, у самолета серьезно повреждено одно крыло. По предварительным данным, Bombardier Q400 получил повреждения в результате столкновения на территории аэропорта.

"Авиакомпания airBaltic подтверждает, что 3 ноября самолет Bombardier Q400 Nextgen, начав движение со стоянки, концом правого крыла немного задел трап терминала. Оценив обстоятельства происшествия, выяснилось, что трап близлежащей стоянки был перемещен и загораживал траекторию передвижения данному самолету.

Для airBaltic безопасность является приоритетом. Соблюдая международные процедуры и порядок, была проведена полная проверка самолета, чтобы незамедлительно начать ремонтные работы, и чтобы уже в эту неделю можно было возобновить полеты на этом самолете.

Сейчас авиакомпания airBaltic в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами проводит детальный анализ ситуации в соответствии с порядком ICAO Annex 13. Более подробную информацию airBaltic сможет предоставить после окончания расследования"? — говорится в официальном сообщении авиакомпании.