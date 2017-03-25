ЧП возле Центрального рынка: мужчина получил травму головы из-за зацепившего его трамвая

Foto: reini Утром в субботу, 25 марта, возле Центрального рынка трамвай сбил пешехода. Мужчина получил травму головы и госпитализирован, однако медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Как пояснили агентству LETA в полиции, изначальная информация свидетельствует, что трамвай зацепил пешехода.

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