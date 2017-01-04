Как сообщает LETA, правоохранительные органы не раскрывают, являются ли вышеуказанные лица работниками Rīgas satiksme — отмечается лишь, что это жители Латвии. Следствие располагает доказательствами, что некая преступная группа, договорившись с претендентами на тендер, в рамках договора организовала доставку продукции непонятного качества и происхождения.

Как сообщила передача Nekā personīga телеканала TV3, в 2013 году муниципальное предприятие Rīgas satiksme заключило договор о поставке моющих средств для общественного транспорта с компанией MJ partneri на сумму 280 000 латов (390 000 евро) без НДС. Фактически, строительная фирма MJ partneri стала посредником, поскольку у реального поставщика моющих средств были проблемы с налогами, и он не мог принимать участие в ценовом опросе. MJ partneri по этой схеме должна была получить 3% от суммы контракта. Победу в конкурсе должен был обеспечить бывший работник Rīgas satiksme, родственница которого работала в компании, занимающейся бытовой химией.

Победитель тендера заключил договор о поставке моющих средств сначала с Alchimica Latvia, затем с Vialeks и HRM (все три компании связаны с одними и теми же лицами). Однако вскоре сотрудники СГД потребовали от MJ partneri документы, подтверждающие происхождение товара, который на самом деле никогда не появлялся в помещениях победителя тендера. Выяснилось, что поставщики не декларировали НДС, и у налоговой службы возникли подозрения в махинациях с налогами. Накладных у поставщиков также не оказалось, и СГД начала аудит.

Затем было установлено, что поставщики вообще не закупали часть моющих средств — Rīgas satiksmе получила обычную воду в упаковках. Скрыть это удалось при помощи заместителя начальника отдела технического контроля Rīgas satiksmе, сообщает передача. Полученные за тендер деньги были переведены в офшоры, обналичены и поделены между участниками схемы.