Дежурная по школе устроила дебош в кабинете домоводства, где разбила почти 100 тарелок

В минувший четверг сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в одну из столичных школ, где дежурная устроила погром, разбив посуду и электроприборы.

Прибыв по указанному адресу, полицейские застали бригаду "неотложки", а за дверью кабинета домоводства раздавались крики, нецензурная брань, а также грохот бьющейся посуды.

Работники школы пояснили, что дебош устроила дежурная, которая характеризуется как уравновешенный человек. Что вызвало приступ агрессии, коллеги не знали.

Женщину не заставили остановиться и полицейские: едва они захотели попасть в класс, как посуда полетела и в их сторону. Против дежурной применили слезоточивый газ, а затем полицейские помогли сопроводить ее в больницу.

Решается вопрос о передаче материалов дела Госполиции.