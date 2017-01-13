Дежурная по школе устроила дебош в кабинете домоводства, где разбила почти 100 тарелок

Прибыв по указанному адресу, полицейские застали бригаду "неотложки", а за дверью кабинета домоводства раздавались крики, нецензурная брань, а также грохот бьющейся посуды.
Работники школы пояснили, что дебош устроила дежурная, которая характеризуется как уравновешенный человек. Что вызвало приступ агрессии, коллеги не знали.
Женщину не заставили остановиться и полицейские: едва они захотели попасть в класс, как посуда полетела и в их сторону. Против дежурной применили слезоточивый газ, а затем полицейские помогли сопроводить ее в больницу.
Решается вопрос о передаче материалов дела Госполиции.
Foto: Pašvaldības policija