ФОТО: Из "Парка хаски" под Вентспилсом за серьезные нарушения изъяли 26 собак

Foto: Pārtikas un veterinārais dienests Продовольственно -ветеринарная служба приняла решение об изъятии 26 собак из места их содержания в так называемом "Парке хаски" (Зирская волость), так как в ходе проверки были констатированы существенные нарушения содержания животных. В службе отметили, что проверка была начата после получения информации о плохих условиях жизни собак в "Парке хаски". Инспекторы выяснили, что питомцев держат в антисанитарных условиях, среди нечистот и в сырости, а также плохо кормят и недостаточно выгуливают.

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