В службе отметили, что проверка была начата после получения информации о плохих условиях жизни собак в "Парке хаски". Инспекторы выяснили, что питомцев держат в антисанитарных условиях, среди нечистот и в сырости, а также плохо кормят и недостаточно выгуливают.