В распоряжении полиции имеется информация о том, что аварию могли видеть очевидцы, запечатлевшие момент ДТП на камеры мобильных телефонов.

Свидетелей просят звонить по телефонам: 26419275, 64101242 или 110. Анонимность гарантируется.

ФОТО: Полиция просит отозваться свидетелей аварии с участием Mercedes Benz
Foto: Policija
ФОТО: Полиция просит отозваться свидетелей аварии с участием Mercedes Benz
Foto: Policija