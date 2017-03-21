ФОТО: Полиция просит отозваться свидетелей аварии с участием Mercedes Benz

Foto: Policija Видземское региональное управление полиции (Цесисский участок) просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 19 марта, в 20.30 в Цесисе, на ул. Пиебалгас, где автомобиль Mersedes Benz врезался в заградительный барьер, а затем оставил место происшествия, отогнав машину на стоянку в Цесисской государственной гимназии. В распоряжении полиции имеется информация о том, что аварию могли видеть очевидцы, запечатлевшие момент ДТП на камеры мобильных телефонов. Свидетелей просят звонить по телефонам: 26419275, 64101242 или 110. Анонимность гарантируется. Foto: Policija Foto: Policija

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