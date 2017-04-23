В ночь на субботу экипаж эстонской полиции, преследовавший по улицам Таллина мотоциклиста, принял решение сбить мотоцикл. В результате мотоциклист и его пассажирка попали в больницу, сообщает rus.Delfi.ee.

Мотоциклист отказался выполнять требования полиции и попытался скрыться от преследования. Полиция утверждает, что во время погони он резко ускорялся до скорости 200 км/ч. Когда мотоциклист сбавил скорость для совершения маневра, экипаж полиции приняла решение взять его на таран. Полицейская машина Volkswagen Kombi врезалась в мотоцикл BMW, мотоциклист и пассажир были задержаны.

На следующий день мотоциклист опубликовал запись в Facebook, заявив, что сожалеет о своем поступке: "Во-первых, я сожалею, что вел себя так, и что дело вышло на такой уровень. Мне стыдно смотреть в глаза своей женщине, чью жизнь я подверг опасности, мне неловко и перед другими людьми, кого подверг опасности". Он утверждает, что ехал не быстрее 70 км/час и не уверен, что полиции стоило подвергать опасности жизнь двоих человек.