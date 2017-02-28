Эффективность работы фоторадаров косвенно отражает количество погибших в ДТП. Если в 2015 году на дорогах Латвии погибли 187 человек, то в прошлом — 157. Глава Дорожной полиции Нормундс Крапсис оценивает эту тенденцию как весьма значительную, поскольку в Риге и Рижском регионе количество погибших сократилось на 33%. И хотя средняя скорость автотранспорта по стране, в среднем, не стала ниже, позитивный эффект оказали фоторадары, размещенные в так называемых "черных точках".

В большей степени автомобилистов дисциплинируют портативные фоторадары, о нахождении которых на дорогах не предупреждают знаки. Однако на сегодняшний день в распоряжении полиции остался всего один портативный фоторадар, второй пока сломан, а новых еще не завезли.

В полиции подчеркивают: превышение скорости — не единственная причина трагических ДТП. К авариям могут привести невнимательность, усталость, разговоры по мобильному телефону.

Конкурс на доставку новых портативных фоторадаров был объявлен летом 2016 года, однако пока этот вопрос не особо не сдвинулся с мертвой точки. Крапсис отметил, что на сегодняшний день остались два кандидата, вероятно, в ближайшее время объявят и победителя. Но, согласно процедуре, результаты конкурса можно оспорить, что снова займет какое-то время. На приобретение новых фоторадаров планируется выделить 670 000 евро, их хватит на покупку 15 — 20 фоторадаров.

Получается, что сейчас система контроля скорости на дорогах Латвии строится с нуля, хотя в 2012 году она уже существовала. Правда, она не была особо успешной и потерпела фиаско. Здесь стоит вспомнить и поверхностное отношение к общественным отношениям и со стороны МВД, Минсообщения и бизнесменов.

Пять лет назад все эти факторы сформировали у общества негативное отношение к портативным фоторадарам. В итоге проект был закрыт, и на монополии Vitronic Baltica поставили точку. Новый министр внутренних дел Рихардс Козловскис решил прекратить сотрудничество с частными партнерами, и таким образом в сфере установки портативных фоторадаров возникла затяжная пауза.

Предприятие Vitronic Baltica обанкротилось, однако до сих пор на счет администратора иногда приходят деньги за штраф, наложенный еще в 2012 году. Бывший член правления фирмы Сергей Борисов считает, что на закрытие проекта повлиял целый ряд причин: и отсутствие нормальной коммуникации с обществом, и нехватка опыта, и крах Krājbanka, на счету которого хранились средства предприятия. Кроме того, доходы фирмы были связаны только с наложенными штрафами.

В свою очередь бывший начальник Дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш считает, что прерывать работу хорошо налаженной системы фоторадаров было ошибкой, за которой приходится расплачиваться человеческими жизнями. По его мнению, именно портативные фоторадары обеспечивают самой большой эффект на снижение скорости. Кроме того, аппаратуре ведь нельзя дать взятку.

Зивтиньш полагает, что ошибка состояла в том, что, разорвав отношения с Vitronic, государство не переняло фактически уже созданную инфраструктуру и систему обслуживания фоторадаров.