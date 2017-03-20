На прошлой неделе сотрудники Таможенной службы Германии при проверке фуры, прибывшей в Травемюнде на пароме из Латвии, нашли рекордный груз контрабандных сигарет. Об этом сообщает новостной портал NDR.de.

По данным издания, водитель грузового автомобиля с полуприцепом предъявил документы, согласно которым он перевозил стеклянную тару для джема. Однако при тщательном досмотре оказалось, что за грузом стекла была спрятана прикрытая пленкой табачная контрабанда: сигареты L & M и Winston.

Водитель фуры взят под стражу по подозрению в перевозке контрабанды и попытке уклонения от уплаты налогов. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству при реализации данного груза, составил бы 1,3 млн. евро. К расследованию подключены прокуратура таможенных расследований Гамбурга и прокуратура Любека.