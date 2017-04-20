Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) на 500 евро оштрафовала владельца хозяйства "Ланкас" в волости Калету: установлено, что гражданин Швеции неоднократно нарушал правила содержания животных. На территории его хозяйства были найдены трупы 10 коров и свиней.

Ранее инспекторы ППС изъяли у шведа 55 коров, в настоящее время у крестьянина содержатся еще 80 голов рогатого скота. Он начал улучшать условия их содержания, однако теперь он будет находиться под пристальным контролем ПВС. Если в оговоренный срок он не сможет обеспечить скоту надлежащее содержание, коров также придется изъять.

Напомним, в начале марта в хозяйстве шведа Торда Бенгтссона в Калетской волости обнаружено более 10 трупов коров и свиней. И в Приекульской краевой думе, и в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) эту информацию подтвердили. Не исключается, что животные могли умереть вследствие недостаточного кормления.

Известно, что Бенгтссону принадлежит около 150 гектаров вокруг "Ланку ферма". Он содержит примерно 70 свиней и крупнорогатый скот. Сколько точно, не знает. Как отмечает "Курземес вардс", швед уже длительное время находится в поле зрения и Продовольственно-ветеринарной службы, и самоуправления. Его имя известно также в Лиепайском региональном управлении среды.