Сотрудники Государственной полиции задержали группу преступников, которые оформили на чужие имена быстрых кредитов на несколько тысяч евро, сообщили в Госполиции.

В Баложи 2 марта был задержан мужчина 1997 г.р., который, завладевая мошенническим путем чужими банковскими данными, брал быстрые кредиты. На данный момент известно о взятых им кредитах на трех лиц на сумму около 6600 евро.

Как отмечают в полиции, мужчина находил людей с низкими доходами и предлагал им дополнительный заработок при открытии нового банковского счета. Жертвы открывали счета и передавали мошеннику всю информацию, включая кодовые карточки и пароли доступа к интернет-банку.

Подобным "бизнесом" подозреваемый промышлял около года. В последнем эпизоде он оформил на мужчину 1967 г.р. кредит в размере 2200 евро. Примерно на такие же суммы он "кинул" и других потерпевших.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный работал не один — в схеме участвовали еще двое мужчин 1996 г.р., которых 11 апреля задержали. В марте злоумышленники незаконно получили еще 2000 евро. Ранее оба задерживались за употребление наркотиков.

Возбуждены два уголовных дела.