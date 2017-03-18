Прокуратура направила в суд Валкского района материалы уголовного дела, начатого в отношении группы лиц, которая из хулиганских побуждений нанесла телесные повреждения нескольким пострадавшим, а также совершила кражи.

Согласно материалам уголовного процесса, в октябре 2016 года группа из шести юношей в поисках знакомой им женщины ломилась в чужие квартиры, нападала на жильцов, нанося им телесные повреждения. В чужих жилищах нападавшие переворачивали шкафы, громили кровати, разбивали металлическим стеком посуду и вещи.

Как отмечают в прокуратуре, трое из этой компании похитили из квартир вещи на 639,42 евро, а в результате хулиганских действий был причинен ущерб в размере еще 293 евро.

Компанию задержали в тот момент, когда она толкали машину с крадеными вещами по дороге. Как оказалось, в автомобиле закончилось к тому моменту топливо.