В минувшую субботу сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Ильгюциемс, где возле подъезда одного из домов спящего в нетипичной позе мужчину.

Прибывшие полицейские попытались растормошить спящего, однако тот никак не реагировал на раздражители. Поведение мужчины свидетельствовало о том, что он может находиться в состоянии наркотического опьянения. Возле него нашли использованные шприцы и неизвестное вещество в пластмассовой коробочке. На место происшествия вызвали "скорую".

Медики привели мужчину в чувства, однако он все равно не смог ничего объяснить. Для дальнейших следственных действий его вместе со шприцами и прочим добром передали Госполиции.