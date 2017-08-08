Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений собственной матери.

Как отмечают в РРУП, в ночь на 6 августа жители одного из домов в Ильгюциемсе услышали крики, доносящиеся из подъезда. В подъезде они застали свою пожилую соседку с залитым кровью лицом. На теле у пострадавшей также были видны следы побоев.

На место происшествия прибыли "скорая" и полиция. Той же ночью сотрудники Курземского участка РРУП задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 46-летний сын пострадавшей женщины. По предварительным данным, избиению предшествовал конфликт.

Следствие продолжается.