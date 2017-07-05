Заседание апелляционного суда было закрытым. Полный текст приговора будет доступен 19 июля.
Напомним, 6 января 2017 года сул Курземского района Риги приговорил 20-летего Пикштейна к 25 годам и пробационному надзору на три года. Однако осужденный педофил и его адвокат подали апелляции.
Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.