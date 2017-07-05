Рижский окружной суд смягчил приговор суда первой инстанции Наурису Пикштейну, прозваного "Имантским педофилом". Вместо 25 лет тюремного заключения ему придется провести за решеткой 22 года.

Заседание апелляционного суда было закрытым. Полный текст приговора будет доступен 19 июля.

Напомним, 6 января 2017 года сул Курземского района Риги приговорил 20-летего Пикштейна к 25 годам и пробационному надзору на три года. Однако осужденный педофил и его адвокат подали апелляции.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.