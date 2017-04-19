Суд Баллины оставил под арестом граждан Латвии и Литвы, совершивших в Клэрморрисе нападение на сотрудников Гарды (ирландской полиции). Как отмечает портал Baltic-Ireland.ie, на полицейских напали утром 16 апреля.

По данным СМИ, оба пострадавших были доставлены для оказания медицинской помощи в университетскую больницу. Подозреваемых задержали: ими оказались 21-летний литовец Каролис А., а также латвийцы Кристс К. (18 лет) и Элвис В. (22 года). Всем им предъявлены обвинения в нападении на представителей власти с нанесением телесных повреждений.

Все задержанные оставлены под арестом. Не исключено, что прокуратура переквалифицирует обвинения на более серьезные. В следующий раз хулиганы предстанут перед судом 21 апреля.