В октябре 2017 года Ирландия выдаст Латвии бывшего инспектора Криминальной полиции Юриса Вингриса, осужденного за убийство насильника. Как отмечает The Irish Sun, это решение не смотря на протесты защиты вынес в июле Высший суд Дублина.

Адвокат Вингриса — Кейран Малхоланд — заявил на суде, что его клиент уверен: едва он попадет в Рижскую Центральную тюрьму, как его тут же убьют.

"Мы все взволнованы. Мой клиент перебрался в Ирландию, чтобы начать новую жизнь. Он полагает, что в случае его выдачи он, скорей всего будет убит", — заявил на суде Малхоланд.

Бывший инспектор полиции, который уже 15 лет живет в Дублине и работает шеф-поваром, пришел в замешательство после того, как узнал, что 29 июля 2016 года выдан европейский ордер на его арест.

Напомним, в Латвии Вингрис был осужден за убийство мужчины, который, согласно информации СМИ, изнасиловал его сестру Даце. Вингрис и еще трое полицейских (Алвис Липницкис, Ринголдс Мелькис и Юрис Страуме) получили сроки за незаконное проникновение в дом и применение силы в отношении Яниса Ведзиса и Валерия Чубревича.

Согласно обвинительному заключению, в результате нападения, совершенного 26 июля 2002 года, обоим жертвам были нанесены травмы, повлекшие серьезные последствия. Мужчин избили в доме на ул. Лубанас в Риге, после этого затолкали в машину и вывезли на окраину, где снова избили. Затем потерпевших доставили в полицейский участок, где Чубревич скончался.

Вингрис провел несколько месяцев в заключении, 2003 году его оправдали, правда, в 2007 году апелляционный суд это решение отменил. В это время Юрис Вингрис уже перебрался в Ирландии, создал семью и устроился на работу.

Суд, который шел без присутствия Вингриса, приговорил его к 6,5 годам тюремного заключения за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. До того, как был получен европейский ордер на арест, Вингриса неоднократно объявляли в розыск. При этом в 2012 году он посещал посольство Латвии, чтобы поменять паспорт.

Адвокаты бывшего полицейского встревожены тем, что латвийские правоохранительные органы не только отказались гарантировать безопасность Юрису Вингрису, но также оказались не готовы присвоить ему в этом деле особый статус, как того требует Европейская конвенция по правам человека.