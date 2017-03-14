Из Латвии в Россию не пропустили 22 тонны торфа

Foto: Shutterstock В МАПП "Убылинка" (Пыталовский район, РФ) запрещен ввоз из Латвии около 22 тонн торфа. Об этом сообщает "Псковское агентство информации" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представителя владельца груза наказали в административном порядке, а торф вернули обратно в Латвию.

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