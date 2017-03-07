Ученик четвертого класса одной из латвийских школ после попытки совершить самоубийство попал в реанимацию, сообщает со ссылкой на Латвийское радио портал Lsm.lv.

По данным Латвийского радио, попытка суицида была совершена неделю назад. Сейчас врачи Детской клинической университетской больницы продолжают бороться за его жизнь.

Полиция: этот случай не связан с интернет-играми

Передача допускает, что происшествие может быть связано с так называемыми "группами смерти" — интернет-сообществами, которые при помощи игры пытаются довести детей и подростков до самоубийства. Однако ни врачи, ни представители правоохранительных органов эту информацию не подтверждают и категорически отрицают.

Представители больницы отказались комментировать причины, по которым мальчик попал в реанимацию. Государственная полиция распространила сообщение, в котором опровергла информацию о возможной связи этого случая с "группами смерти". Полиция сообщает, что в данный момент в Латвии начат один уголовный процесс в связи с тем, что малолетний ребенок оказался в больнице, однако этот случай никак не связан с интернет-играми или чем-то подобным. В Латвии, как во всем мире, происходят случаи, когда дети или подростки совершают попытки самоубийства, "однако общество должно понимать, что каждый такой случай — частная трагедия конкретной семьи, и у окружающих нет прав на то, чтобы узнавать личные детали", отмечает пресс-служба.

Интерес к "синему киту" был, но все на уровне слухов

Информация о том, что ученики латвийских школ интересуются так называемыми "группами смерти" в социальных сетях, появилась в середине февраля. По времени это совпало со всплеском интереса к этой теме в российском интернете — там был зафиксирован резкий рост количества поисковых запросов с ключевыми словами "синий кит" и т.д. Несмотря на рост интереса к теме среди школьников, до сих пор не было зафиксировано ни одной попытки совершить самоубийство, а госполиция, проверяя информацию, не обнаружила ни признаков преступного деяния, ни лиц, которые бы умышленно пытались довести детей до самоубийства.

Государственная инспекция по защите детей подготовила информационные материалы для родителей, в которых призывает обращать внимание на поведение и интересы детей. Эти письма распространяются в школах. Между тем, по словам директора департамента поддержки семей с детьми Даце Аке заявила Lsm, что интерес к теме уже почти исчез — в течение последней недели ни одного звонка по поводу опасной игры не получено.

"Группы смерти": спорная история началась в России

Широкое обсуждение возможного существования "групп смерти" в социальных сетях началось в мае 2016 года после публикации в российской "Новой газете" одноименной статьи Галины Мурсалиевой. В статье утверждалось, что в России произошло не менее 130 самоубийств детей, которые были членами определенных сообществ в соцсетях, в первую очередь — "Вконтакте". Мурсалиева утверждала, что определенные преступники ("кураторы"), используя методы психологического воздействия, целенаправленно доводят детей до суицида. Оппоненты полагали, что статья была излишне эмоциональной, недостаточно аргументированной и в ней отсутствовало мнение экспертов. Кроме того, они отмечали, что интернет вообще и интернет-сообщества в частности не могут быть причиной для суицида, но могут подтолкнуть к нему тех, кто испытывает проблемы в реальной жизни.

Один из самых известных администраторов "групп смерти" Филипп Будейкин (Филипп Лис) был задержан в подмосковном Солнечногорске 15 ноября 2016 года. Будейкин обвиняется в доведении подростков до самоубийства. 2 марта 2017 года прокуратура Астраханской области завела на 21-летнего Будейкина уголовное дело.