Глава правления автобусного парка Леонид Кронгорнс заявил, что прозвучавшая информация о том, что Ваня ехал до конечной один, не соответствует действительности.
Правда, пока идет следствие, от комментариев Кронгорс воздержался.
"С момента исчезновения мальчика Лиепайский автобусный парк тесно сотрудничал с правоохранительными органами, мы передали в распоряжение следствия записи всех трех камер, установленных в автобусе", — пояснил Кронгорнс.
Он также заявил, что ни один водитель автобусного парка, включая того самого водителя 904-го маршрута, в котором ехал Ваня, не был уволен.
Напомним, Ваня Берладин пропал в Лиепае 1 июля. Заявление о его исчезновении было получено 2 июля. На поиски ребенка были брошены силы полиции, армия и добровольцы. Спустя 10 дней тело мальчика нашли в лесном массиве под Дубени. Причины смерти Ивана устанавливаются.