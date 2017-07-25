Руководство АО Liepājas autobusu parks отрицает утверждение, что в автобусе 904-го маршрута, в котором 1 июля ехал пропавший без вести 5-летний Иван Берладин, мальчик был единственным пассажиром, добравшимся до конечной остановки в Дубени.

Глава правления автобусного парка Леонид Кронгорнс заявил, что прозвучавшая информация о том, что Ваня ехал до конечной один, не соответствует действительности.

Правда, пока идет следствие, от комментариев Кронгорс воздержался.

"С момента исчезновения мальчика Лиепайский автобусный парк тесно сотрудничал с правоохранительными органами, мы передали в распоряжение следствия записи всех трех камер, установленных в автобусе", — пояснил Кронгорнс.

Он также заявил, что ни один водитель автобусного парка, включая того самого водителя 904-го маршрута, в котором ехал Ваня, не был уволен.

Напомним, Ваня Берладин пропал в Лиепае 1 июля. Заявление о его исчезновении было получено 2 июля. На поиски ребенка были брошены силы полиции, армия и добровольцы. Спустя 10 дней тело мальчика нашли в лесном массиве под Дубени. Причины смерти Ивана устанавливаются.