В минувшее воскресенье сотрудники Курземского регионального управления полиции остановили в волости Зирню Салдусского края автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого превысила допустимую скорость на 36 км/ч.

Как отмечают в КРУП, нарушителя скоростного режима засек экипаж полиции на нетрафарированной машине. Когда инспекторы оформляли административный протокол, из авто вышла женщина с кошельком в руках и направилась к ним. Водитель пыталась отговорить полицейских составлять протокол, т.к. раньше никогда не нарушала правила.

Потом она пояснила, что едет с друзьями со свадьбы, а затем предложила "дорожникам" 20 евро. В итоге, в отношении нарушительницы начат и уголовный процесс. По этой статье ей грозит тюремное заключение сроком до 5 лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.