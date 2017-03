Римашаускас зарегистрировал в Латвии компанию, название которой совпадало с названием известного производителя электронного оборудования из Азии. Rus.Lsm.lv пишет, что, по данным Crediweb.lv, что Римашаускас контролировал единственное латвийское предприятие — Quanta Computer Inc SIA. Название этой компании совпадает с названием тайваньской корпорации Quanta Computer Inc, являющейся одним из крупнейших в мире производителей комплектующих для ноутбуков.

Жертвами фишинга стали две крупныx американских корпорации, которые федеральные органы США описывают как «транснациональная технологическая компания и социальная сетевая компания». Оба этих предприятия имели обширные и регулярные деловые отношения с настоящей Quanta Computer Inc, закупая у нее услуги и товары.

Римашаускас, согласно сообщению ФБР, отправлял служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялся сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. В этих письмах предлагалось производить оплату за поставки продукции Quanta Computer Inc на счета уже латвийской Quanta Computer Inc SIA в латвийских и кипрских банках. Со счетов латвийской Quanta Computer Inc SIA деньги сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонконге. Схема работала по меньшей мере с 2013 до 2015 года.

Quanta Computer Inc SIA была зарегистрирована с основным капиталом в 1 евро 5 августа 2013 года неким Владимиром А., жителем Даугавпилса 1980 года рождения. 15 августа 2013 того же года фирму приобрел Эвалдас Римашаускас. 19 января 2016 года Римашаускас продал компанию латвийцу Максиму С. 1979 года рождения. евро. В ноябре прошлого года владельцем фирмы стала рижская компания Relocate Investment SIA.

Rus.lsm.lv отмечает, что Служба госдоходов проявляла некоторый интерес к работе компании, на некоторый период запретила ее реорганизацию и продажу, однако не уточнила, в чем заключалась суть претензий. Генеральная прокуратура, отвечающая за международно-правовое сотрудничество, комментарий Rus.lsm.lv не предоставила. Начальник Бюро Госполиции по международному сотрудничеству Марис Гейда подтвердил получение запроса от правоохранительных органов США, а госполиция не предпринимала никаких самостоятельных действий, поскольку заявлений от потерпевших не было.

В Нотариальном отделе Регистра предприятий Rus.lsm.lv объяснили, что закон обязывает Регистр проверять, не совпадает ли название подлежащего регистрации предприятия с названием какой-либо уже зарегистрированной в Латвии торговой марки или компании. Брендами и соблюдением прав на них занимается Патентное бюро, и это значит, что теоретически можно зарегистрировать предприятие, название которого совпадает с другой зарубежной компанией.

Римашаускас обвиняется по пяти пунктам — мошенничеству с использованием средств электронной связи, трем — в связи отмыванием денег, и еще одному в связи с «похищения идентичности» совершенном при отягчающих обстоятельствах. Первые четыре деяния, если суд сочтет доказательства ФБР убедительными, чреваты максимум 20 годами заключения каждое, для последнего американское законодательство требует лишения свободы не менее чем на 2 года.