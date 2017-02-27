26-летняя гражданка Италии, решившая покончить с собой во время соревнований по биатлону в Мадонском крае, была обнаружена сутки спустя в 47 километрах от города. Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на данные Госполиции.

25 февраля около 16 часов полиция получила информацию о том, что в районе Мадоны пропала участница соревнований по лыжному спорту "Tautas slēpojums Madona 2017". Женщина 1990 года рождения входила в состав итальянской делегации, планировавшей принять участие в 49-м Чемпионате Европы по биатлону среди работников лесной отрасли.

Полиция начала поисковую операцию, в которой приняли участие представители Национальных вооруженных сил, Погранохраны, почти все сотрудники Мадонского участка госполиции, земессарги, бойцы спецподразделения Видземского региона, работники Главного управления криминальной полиции, а также местные жители — работники магазинов, кафе, гостиниц и т.д. В поисках участвовала и переводчик с итальянского.

Женщину удалось найти 26 февраля в 1.45 ночи в районе Плявиняс. Она прошла пешком 47 километров по железнодорожным путям и собиралась совершить самоубийство. Утром 26 февраля женщину доставили в аэропорт, чтобы она могла отправиться домой вместе с товарищами по команде.

Родители женщины по телефону поблагодарили сотрудников полиции за спасение ее жизни. Полиция, в свою очередь, благодарит всех добровольцев за участие в поисках.