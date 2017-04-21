Даугавпилсская прокуратура переда а в суд материалы уголовного процесса, начатого против родителей, которые избивали и мучили своих детей, нанося им физические и психические увечья.

Матери шестерых детей предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного закона Латвии, отцу — по одной.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в период с 3 июля 2013 по 8 января 2016 года женщина не обеспечивала своим малолетним детям нормальный уход, не заботилась об их здоровье, оставляла детей голодными, а также допускала эмоциональное и физическое насилие.

В конце 2015 года в один из дней женщина запретила детям брать еду и напитки, но один из малышей, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал у себя бутылочку молока и кружку киселя. В присутствии других детей мать стала кричать на ребенка, а затем избила металлическим костылем.

В финале экзекуции над собственным ребенком она сломала ему ногу. Нанесенные телесные повреждения женщина попыталась скрыть.

Также следствие выяснило, что глава семейства регулярно избивал детей деревянной палкой.