В соответствии с выданным разрешением Rīgas enerģija до 5 октября должна была начать производство электроэнергии на когенерационной станции в Риге, на ул. Вестиенас, 2. Убедиться в том, что станция начала работать, должен был оператор системы — Sadales tīkls. Проверка должна была осуществляться в течение 72 часов.

Как сообщалось, министр экономики Арвил Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить информацию о том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии.

Ранее телепередача TV3 "Ничего личного" обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, но лицензии сохранили, подав предприятию Sadales tīkls данные о мощностях с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей компонента обязательной закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам предприятий. Это Kriozes, Салдусская волость, Салдусский край (фирма Briedis būve), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (Madonas Eko), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (Tektus), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (M parks), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (E Strenči), фирма Elektro rīdzene (ул. Эзера, 6 , Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (E Seda) и ул. Вестиенас, 2, Рига (Rīgas enerģija).

По данным передачи, среди последних крупных "зеленых" когенерационных станций, претендующих на господдержку и обязанных уже начать производство, — связанная с предпринимателем Марисом Мартинсонсом Rīgas enerģija. Но "Nekā Personīga" известно, что станция не сдана в эксплуатацию, а также есть подозрение, что ее тестирование в сентябре проводилось нечестно, потому что, согласно видео, снятому в последние дни проверки, ничто не свидетельствует о том, что станция работает. На ней не закончен монтаж котла и не установлена турбина. Это подтвердил и просмотревший запись профессор Рижского технического университета Гатис Бажбауэрс.