На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов по подозрении в торговле марихуаной задержали двух молодых людей. Они предлагали свой товар в социальных сетях, сообщила порталу DELFI старший специалист Управления полиции по Латгальскому региону Ксения Белова.

Сотрудники Резекненского участка Государственной полиции получили оперативную информацию о том, что в популярной социальной сети создана группа, в которой некая женщина предлагает лекарство от депрессии. Возникли подозрения, что речь идет о незаконных психотропных или наркотических веществах.

15 февраля во время оперативных мероприятий по проверке этой информации сотрудники полиции под Резекне остановили машину, на которой передвигалась подозреваемая. В авто находились мужчина 1997 г. рож. и женщина 2000 г. рож.. Во время досмотра были обнаружены два полиэтиленовых пакетика, с которых находилось около 5 граммов вещества, вероятнее всего, марихуаны.

По данному факту начат уголовный процесс, назначены все необходимые экспертизы.

В полиции также отмечают, что подозреваемые ранее не находились в поле зрении полиции.