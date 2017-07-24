Госполиция начала уголовный процесс по факту возможного мошенничества в группе с использованием фальшивых документов. По данным следствия, преступники пытались с помощью подлога получить в свою собственность квартиру умершего лица, не имеющего наследников. Полученную недвижимость далее планировалось продать.

В начале июня 2017 года Госполиция получила заявление судьи Земельной книги Видземского предместья Риги о том, что в его распоряжение попали документы на собственность, подлинность которых вызывают сомнения. Документы с признаками подделки были поданы в отделение Земельной книги в мае текущего года и были предусмотрены для утверждения прав на собственность на нового владельца.

Сразу же после получения информации сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями начали расследование, в ходе которого вышли на группу мошенников. При этом один из подозреваемых, исполняя свои служебные обязанности, знал о смерти владельца собственности, а также о том, что у него нет наследников.

По подозрению в совершении преступления задержаны мужчины 1972, 1969, 1994 и 1971 г.р., а также женщину 1976 г.р. Трое из них находятся под арестом. К женщине и мужчине 1971 г.р. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках начатого уголовного процесса было проведено несколько обысков. Следствие продолжается.