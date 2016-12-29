Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении четырех лиц, которые за короткий период выманили и похитили у крестьянских хозяйств и частных лиц 237 тонн зерна.

Весной 2016 года информация о мошенничестве поступила от нескольких крестьянских хозяйств. Группа людей, выдававших себя за представителей одного из предприятий, предлагала фермерам купить у них зерно.

Указанные лица предлагали более высокую цену, чем в среднем на рынке. После того как покупатели получали зерно, о чем подписывали соответствующую накладную, обещая оплатить покупку в течение пяти дней, продавцам больше не удавалось с ними связаться и получить деньги.

Полиция выяснила, что четверо мужчин, которые выдавали себя за скупщиков зерна, использовали для мошенничества специально созданную фирму. Полученное от фермеров зерно они на следующий же день перепродавали, а с поставщиками рассчитываться не планировали.

В целом в результате мошенничества пострадали шесть юридических лиц, в основном крестьянские хозяйства, а также три физических лица. Общий ущерб от действия мошенников составил более 32 000 евро.

Подозреваемыми по делу признаны мужчины 1973, 1976, 1985 и 1990 года рождения. Все они уже имеют судимости за кражи и другие преступления имущественного характера. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.