Курземское региональное управление полиции (КРУП) передало в Вентспилсскую прокуратуру материалы уголовного процесса о жестоком убийстве, которое произошло в октябре прошлого года, в Вентспилсе.

По данным КРУП, 20 октября полиция получила вызов на ул. Депо, где горел дом. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в кровати тело мужчины 1967 г.р. с ножевыми ранениями. По делу был начат уголовный процесс.

К расследованию подключилась Управление по расследованию убийств КРУП. В декабре полиция задержала подозреваемого 1991 г.р. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

В ходе следствия было установлено, что мужчины распивали алкоголь и повздорили. Затем 25-летний подозреваемый взял на кухне нож и нанес своему приятелю 9 ножевых ранений. Он наносил удары до тех пор, пока не сломался нож. Чтобы скрыть следу преступления, подозреваемый отнес тело в кровать, забросал его одеждой и занавесками, облил водкой и поджег.