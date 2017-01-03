Госинспекция по защите прав детей обратилась в Госполицию и Огрский участок полиции с просьбой расследовать случаи эмоционального воздействия на маленькую девочку со стороны странного соседа по дому.

Глава Инспекции Илона Кронберга сообщила, что письма направлены лично главе Госполиции Интсу Кюзиму и руководству Огрского участка полиции с требованием обратить внимание на вопиющие случаи, которые произошли в Огре, где мужчина (1954 г.р.) длительное время эмоционально воздействует на малолетнюю дочку своей соседки.

Как отмечает LSM.lv, летом сосед, например, ходит по дому в женском нижем белье или ночной рубашке, причем таким образом, что девочка видит его гениталии. Кризисный центр Laipas также уже дал заключение о том, что мужчина наносит девочке эмоциональные травмы.

Госинспекция указывает, что поведение мужчины является неадекватным, и это может быть основанием для изоляции его от общества. Сотрудники Огрского участка полиции уже пообещали выделять особое внимание этой ситуации, чтобы гарантировать ребенку безопасность. Ситуацию также будет контролировать Огрская краевая дума, которая ради решения этого вопроса проведет общее собрание.

Известно, что мужчина, который оказывает эмоциональное воздействие на девочку, ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и провел в местах лишения свободы 20 лет. На данный момент он проживает в муниципальной квартире. По факту его противоправных действий полиция уже оформила административный протокол. После этого хулиган пообещал взорвать полицейский участок.