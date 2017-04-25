По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), в ночь на 22 апреля был получен вызов на семейный скандал в Курземском районе Риги.

Дверь приехавшим на место происшествия полицейским открыла заявительница. Она сообщила, что к ней в дом явился муж в состоянии алкогольного опьянения. С ее слов, экс-супруг уже два месяца живет отдельно, а к ней домой он пришел поскандалить и не собирался уходить.

Женщина также рассказала, что муж ранее поднимал на нее руку, поэтому она решилась на развод. Однако супруг не пожелал разводиться, а за ключи от квартиры потребовал 50 евро.

Полицейские уговорили дебошира покинуть квартиру, однако, когда сели в служебный микроавтобус, заметили, что к ним приближается VW Golf, за рулем которого находится тот самый мужчина. Работники РМП приняли решение его остановить, поскольку было известно, что тот пьян.

Прибывшие сотрудники Госполиции констатировали в организме 48-летнего мужчины 2,12 промилле. Нарушителя на четыре года лишили прав, назначили штраф и административное наказание в виде ареста на несколько суток.