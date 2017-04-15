На автобусной остановке ограблена прохожая: нападавший скрылся

Foto: Picjumbo По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, ранним утром 12 апреля в Лиепае, на автобусной остановке, что на ул. Флотес, неизвестный злоумышленник напал на женщину. Как отмечают в КРУП, преступник отобрал у своей жертвы сумку с личными вещами. По делу начат уголовный процесс, в рамках которого начаты поиски грабителя.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.